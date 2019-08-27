Şehit eşini asker selamıyla uğurladı

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Irak'ınkuzeyinde düzenlenen Pençe-3 harekâtında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Şahin (25) memleketi Yozgat'ta, Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ve er Durdu Oğuzhan Yılmaz ise Osmanyi'de binlerce vatandaşın katıldığı törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Yozgat'ta toprağa verilen Uzman Çavuş Yunus Şahin (25) için Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde düzenlenen cenaze tören düzenlendi. Şehidin annesi Şaziye ve babası Nebi Şahin'i köyde oturan şehit anneleri Selma Dargın, Şerife Demirci, Zeliha Büyüksoy, Tuğba Erdoğan teskin etmeye çalıştı. 4 şehit annesi daha sonra şehit Yunus Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında, "Oğluma selam götür" diyerek gözyaşı döktüler. Şehidin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Şehitlerden Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın (30) cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uğurlandı. Şehidin eşi Seher Aslan (27) ile annesi Sultan Aslan (56), törende asker selamı verdi. Aynı çatışmada şehit olan Piyade sözleşmeli er Durdu Oğuzhan Yılmaz'ın cenazesi de Osmaniye'de toprağa verildi.