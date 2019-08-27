Sigaraya zam geliyor mu? Sigara fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! 2019 güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatları ile ilgili sosyal medya üzerinde çıkan bir iddianın ardından çok sayıda vatandaş 'sigaraya zam mı geldi' sorusunu araştırmaya başladılar. Yerli ve yabancı tütün mamulünü kapsayacak olan yeni bir artırımın olup olmayacağını merak eden vatandaşlar "2019 Güncel sigara fiyatları ne kadar?" sorusunu aratıyorlar. Konuyla ilgili British American Tobacco'dan resmi açıklama geldi! İşte resmi açıklama…

SİGARA ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…