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Sigaraya zam geliyor mu? ile ilgili son dakika açıklaması! 2019 güncel sigara fiyatları listesi…

Sigara fiyatlarında zam olacağı iddiası sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayılmış ve konuyla ilgili son dakika araştırmaları hız kazanmıştı. Sigara fiyatlarına zam geldi iddialarının ardından pek çok tütün mamulü kullanan vatandaş, "2019 Güncel ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, sigaraya zam geliyor mu? Bu iddialarla ilgili resmi açıklama British American Tobacco (BAT) ‘dan geldi. İşte tartışma yaratan sigara haberi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 07:15
Sigaraya zam geliyor mu? Sigara fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! 2019 güncel sigara fiyatları listesi…

ile ilgili sosyal medya üzerinde çıkan bir iddianın ardından çok sayıda vatandaş 'sigaraya zam mı geldi' sorusunu araştırmaya başladılar. Yerli ve yabancı tütün mamulünü kapsayacak olan yeni bir artırımın olup olmayacağını merak eden vatandaşlar "2019 Güncel sigara fiyatları ne kadar?" sorusunu aratıyorlar. Konuyla ilgili British American Tobacco'dan resmi açıklama geldi! İşte resmi açıklama…

SİGARA ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Sigaraya zam geliyor mu? Sigara fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! 2019 güncel sigara fiyatları listesi…
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