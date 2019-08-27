Son Dakika: Başkan Erdoğan Rusya'da

Başkan Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Putin'den önemli açıklamalar

Törende konuşma yapan Putin, şunları söyledi:

Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun.

Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.

Gerek helikopter, gerek sivil havacılık, gerek insansız uçaklar konusunda yeni projelerimizi görme fırsatımız bulacaksınız. Bugünkü fuar sahasında Eski Sovyet uçaklarını görme şansını da bulacaksınız. İkinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş, sonrasında restore edilerek tekrar uçabilir hale getirilmiş durumdalar. Fuarın son bölümünde ise Rusya'nın yeni uçaklarının katıldığı pilotaj şovunu göreceksiniz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları;

MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS 2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyorum.

Malumunuz bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz bir fuarımız var. Ayrıca MAKS 2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da Teknofest'i düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz. THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır.

Temennimiz, İstanbul Havalimanı'nın tüm aşamalarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 220 milyon yolcuyu ağırlamasıdır.

Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.