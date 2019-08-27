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Son dakika: soruşturmasında 21 yakalama kararı!

merkezli 11 ilde ve KKTC'de 'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 12:33
Son dakika: FETÖ soruşturmasında 21 yakalama kararı!

Çanakkale merkezli 11 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: FETÖ soruşturmasında 21 yakalama kararı!
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