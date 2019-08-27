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haberi: zammı ile ilgili açıklama geldi! Sigaraya geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi 2019

Dün itibariyle sosyal medyada fiyatlarına 5 lira geldiği iddiası gündeme olarak düştü. Bu gelişmelerin ardından birçok kişi ‘sigara fiyatları ne kadar oldu’ sorusuna yanıt aramaya başladılar. Resmi Gazete'de sigara fiyatlarına yapılacak zamla ilgili bir açıklama olmazken, British American Tobacco (BAT) ‘dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, sigaraya zam geldi mi? İşte o açıklama…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 10:26
Son dakika haberi: Sigara zammı ile ilgili açıklama geldi! Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi 2019

2019 fiyatları ne kadar oldu? Sosyal medyada dün itibariyle dolaşan sigara zamları, çok sayıda vatandaşı araştırma noktasına itti. Yerli ve yabancı tütün mamulünü kapsayacak olan yeni bir artırımın olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Sigaraya geldi mi? Geçtiğimiz zam da karar Resmi Gazete'den açıklanırken, ortaya atılan bu iddia da herhangi bir açıklama olmaması vatandaşları araştırmaya iten konular arasında yer alıyordu. Konuyla ilgili British American Tobacco'dan resmi açıklama geldi! İşte resmi açıklama…

SİGARA ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ! SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatları ile ilgili yapılan açıklamaya ve güncel sigara fiyatları listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Sigara zammı ile ilgili açıklama geldi! Sigaraya zam geldi mi? Güncel sigara fiyatları listesi 2019
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