10 PKK’lı öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari, Şırnak ve Van'da başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor. 24-25 Ağustos'ta Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Tuğlu bölgesinde İHA'ların tespit ettiği bir grup teröriste, önce havadan, ardından da karadan operasyon düzenlendi. 8 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece sivil şehitler İlhami Çevik ve Sezer Sönmez'in kanı yerde kalmadı. Yüksekova ve Çukurca'da ise 19 kilo 710 gram eroin ile patlayıcı ele geçirildi. Öte yandan Tunceli'nin Ovacık ilçe kırsalında 2 PKK'lı öldürüldü.İÇ güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos'ta Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin yaptığı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarla listesin 300 bin TL ödüllü gri kategoride aranan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edildi. ANKARA