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'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Havalimanı'nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 10:52
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi
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