Atatürk Havalimanı'ndaki uçak mezarlığı böyle görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nın açılması ile birlikte ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda 10 uçak havadan görüntülendi. Uçakların sahiplerinin almaması halinde açık artırma ile satılacağı bildirildi.
Giriş Tarihi: 28.8.2019 10:50Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 10:52
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 10 uçak akıbetini bekliyor.