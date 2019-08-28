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Bakan 'tan için taziye mesajı

, gazeteci yazar 'in vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Miras bıraktığı yaşam hikâyesi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek... " ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 22:45
Bakan Berat Albayrak'tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı dolayısıyla twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

"MİRAS BIRAKTIĞI YAŞAM HİKAYESİ YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"
Bakan Berat Albayrak mesajında, "Cesareti, vakarı, zamanın ruhunu idrak ve inancını asrın diline aktarmadaki üstün meziyetiyle, gayreti, heyecanı, tevazuu ve nezaketiyle yalnız şehirli Müslüman kadınlara değil, erkeklere de öncülük etmiş aile dostu Şule Yüksel Şenler'i rahmet ve hürmetle Rabbimize uğurluyoruz. Miras bıraktığı yaşam hikâyesi yolumuzu aydınlatmaya devam edecek... Ondan ilham alarak yetişen Şuleler, Bilaller, Feyzalar, Hilaller bu ülkeye değer katmaya devam edecekler..." ifadelerine yer verdi..

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Bakan Berat Albayrak'tan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı
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