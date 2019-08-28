Bay Kemal kapıyı kapattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Menemen ilçesinde yerel seçimlerden sonra belediyedeki işine son verilince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisiklet ile Ankara'ya gelen işçi Bayram Akbaş (49), parti genel merkezi önünde açıklamada bulundu. Akbaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ancak randevu verilmediğini söyledi.Bir haftadır CHP Genel Merkezi'ni arayarak Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğunu ancak cevap verenin olmadığını söyleyen Akbaş, "Hiçbir yetkiliye ulaşamadım. Konu yerel yönetimler diyorlar. Daha kendi merkez binalarındaki koordinasyonu bile sağlayamıyorlar. Kılıçdaroğlu ile görüşemezsem buradan TBMM'ye geçip oradan Anıtkabir'e gideceğim" diye konuştu.CHP'li Serdar Aksoy'un seçimi kazanması ardından kıyımın yaşandığı Menemen belediyesinde, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında 284 işçinin işine son verildi. İşten çıkarılanlar arasında yer alan evli ve 4 çocuk babası Bayram Akbaş, kendisi ve işsiz kalan diğer arkadaşları adına hak arama mücadelesi başlatarak Kılıçdaroğlu ile görüşmek ve derdini anlatmak için 20 Ağustos Salı günü Menemen'den bisikletiyle yola çıkmıştı. Bir hafta sonunda önceki akşam Ankara'ya ulaşmıştı.