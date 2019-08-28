CHP ve HDP’li vekillere kıyak ağırlama

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı belirlendi. HDP'li Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçildikten hizmet yapmamasına gerekçe olarak belediyenin kasasında kayyumlar tarafından para bırakılmadığı iddiasını ortaya atmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Dicle Elektrik'e olan borcunu ödemediği için kentte sular kesilirken ve şebeke suyu ilaçlanmadığı için halk sağlık sorunları yaşarken HDP'li Başkan Ahmet Türk'ün CHP'li ve HDP'li milletvekillerini ağırlamak için binlerce liralık harcama yaptığı tespit edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamış

FATURALAR ORTAYA ÇIKTI



Para olmadığı iddiasıyla vatandaşlara hizmet vermeyen Ahmet Türk'ün 27 Nisan 2019 ve 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında kenti ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ebru Günay, Hüda Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile 10 ilçe başkanının da yer aldığı ağırlamalarda yaptığı harcama tutarı toplam 229 bin 349 TL'yi buldu. Çikolata ve çerezin de yer aldığı özel kalem harcamalarının faturaları ortaya çıktı.



145 BİN TL YEMEK FATURASI



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP'li milletvekilleri için yemek gideri olarak toplamda 145 bin lira ödendi. Söz konusu yemeğin verildiği otelin Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'ye ait olduğu tespit edildi.



ÇAY VE KAHVEYE 85 BİN LİRA



Belediyenin özel kalem müdürlüğüne çeşitli kuruyemişçilerden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için 84 bin 466 lira ödendi.

Sit alanı ile ilgili 19 Temmuz'da düzenlenen toplantıya katılan 10 kişi için heyet karşılama giderinden 7 bin 648 liralık uçak bileti alındığı belirlendi.

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ZİYARETE GELEN 2 KİŞİ YEMEK YİYEN 790 KİŞİ



HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan'da belediye tarafından aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan'da Ahmet Türk'ü belediye binasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi.



RESTORAN 100 KİŞİLİK, FATURA 392 KİŞİLİK



HDP'li Hüda Kaya ve Ebru Günay'ın da 31 Mayıs'ta belediyeyi ziyaretlerinin ardından 100 kişinin bile sığmadığı bir restoranda 392 kişiyle yemek verildiğine ilişkin 27 bin 518 lira fatura kesildi.

Aynı restoranda 14 Haziran'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın ağırlandığı 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, 10 Temmuz'da HDP'li Tuma Çelik'in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcama yapıldı.