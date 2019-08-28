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'un kızına 8 yıllığına atandı

'de eski kocası tarafından öldürülen 'un 10 yaşındaki kızına 8 yıllığına atandı. 9 Ekim'de yapılacak cinayet davasına yaklaşık 60 avukatın katılacağı öğrenildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 18:13
Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı

Kırıkkale'de 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerindeki bir restoranda eski kocası Fedai V. (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un (38) kızı F.B.V. (10) için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği bir avukat kayyum olarak atandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran ve toplumda infial uyandıran görüntüler sonrası ünlü sanatçıların da aralarında olduğu spor camiası, siyasi ve birçok kişinin düzenlediği organizasyonlardan elde edilen gelir ve bağışların güvence altına alınması için F.B.V.'nin reşit olacağı yaşa kadar kayyum olarak görevlendirilen avukat, banka hesabındaki parayı ve kızın kişisel haklarını koruyacak.

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Emine Bulut'un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
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