Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu

merkezli "ankesör" operasyonu

merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 22'ye çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 14:38
Gaziantep merkezli ankesör operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün başlatılan FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına ilişkin mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 23 askerden 22'si yakalandı.

Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Söz konusu illerde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep merkezli "ankesör" operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN