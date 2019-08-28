‘Havacılık ve savunmada söz sahibi haline geliyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışını yaptı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:İstanbul'da Teknofest Havacılık festivalini düzenliyoruz. 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum."İstikbal göklerdedir" parolasıyla son dönemde havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz. THY küresel ölçekte en geniş hava taşımacılığı ağlarından birine sahip. THY, 124 ülkede, 258 şehre sefer düzenliyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını bu sene devreye aldık. Tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacak.Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ), ihracat rakamlarını arttırıyor. 2018 sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 25 milyar dolar. Eğitim uçağımız Hürkuş 11 Temmuz 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'ndan tip sertifikasını aldı. T-129 Atak helikopterimizi birçok ülke istiyor. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda büyük mesafeler aldık. Beşinci nesil milli muharip uçak projemizi TF-X gözbebeğimiz.Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmek olduğumuz sinerjinin ikil ilişkilerimizi daha da derinleştirmesine yardımcı olacağına inanıyorum.Rusya Devlet Başkanı Putin ise "İnanıyorum ki başta Türk misafirlerimiz olmak üzere hepiniz için Rusya uzay ve havacılık güçlerinin en son gelişimlerini görmek çok büyük ilginizi uyandıracaktır. Bu da karşılıklı yararlı işbirliğimizi için yeni ufuklar açacaktır" dedi.Rusya lideri Putin Başkan Erdoğan'ı Türkçe "Hoşgeldin" dedi. Erdoğan da gülerek "Hoşbuldum" diye karşılık verdi. Rus yapımı bir helikopterde Putin ile karşı karşıya oturan Erdoğan, yetkililere "Kaç kişilik bu?" sorusunu sordu. Erdoğan ve Putin, ayrıca Rus yolcu uçağı MC 21 içinde de inceleme yaptı. Erdoğan ve Putin, daha sonra helikopterlerin ve uçakların gösterisini izledi. Erdoğan, "Savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek SU-34, gerek SU-35, SU-57 görüntülerini hep birlikte izledik. Uzayla ilgili çalışmalar çok çok daha anlamlıydı. Uzaya yönelik atılan adımlar zaten bilimsel anlamada Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor" dedi.Rusya lideri Putin'le Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus yapımı beşinci nesil Su-57 jetini inceledikleri esnada yaptıkları konuşmalar kamera kayıtlarına yansıdı. Söz konusu kayıtlarda Erdoğan'ın Su-57'yi kast ederek "Bundan mı alacağız?" diye sorarken, Rusya lideri "İstiyorsanız alabilirsiniz" yanıtı verdi.