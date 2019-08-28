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’lilerin bıçakladığı Karaçam: Yine yaparım

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
HDP’lilerin bıçakladığı Karaçam: Yine yaparım
Kadıköy'de,? HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto eden yüzleri maskeli yasadışı eylemciler tarafından 3 yerinden bıçaklanarak ağır yalanan işadamı Durmuş Karaçam (43) hayati tehlikeyi atlattı. SABAH'a konuşan Karaçam, 'Polise yardım ettiğimi görünce arkamdan gelip beni bıçakladılar. Biz devletimizin her zaman arkasındayız. Bugün yine olsa yine yaparım'' dedi. İçişler Bakanı Süleyman Soylu'da Karaçam'ı arayarak, ''Memleketin böyle cesur insanlara ihtiyacı var'' dedi.
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HDP’lilerin bıçakladığı Karaçam: Yine yaparım
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