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Hemen istifa et

Hasta oğlu için ’dan 3 kez ’ye yürüyen teşkilat üyesi Ahmet Sönmezer: Bir partilisine yardım etmeyen genel başkanın o koltukta yeri yok. hemen istifa etmeli

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Hemen istifa et Kılıçdaroğlu
Pankreas hastası oğlunun tedavisi için partisi CHP'den yardım istemesine rağmen alamadığını iddia eden ve bu yüzden iki kez Adana'dan Ankara'ya kadar yürüyen Ahmet Sönmezer, üçüncü kez yollara düştü. Kendisinin CHP'li olduğunu söyleyen Sönmezer, "İki kez Ankara'ya kadar yürüdüm. CHP genel merkezine gittim ama benimle kimse ilgilenmedi. CHP'de benim çok emeğim var. Bana nankörlük yaptılar. Bir partilisine yardım etmeyen genel başkanın o koltukta yeri yok. Kılıçdaroğlu hemen istifa etmeli" dedi.
Sönmezer, 3. Defa "Adalet yürüyüşü" yaptığını söyleyerek pankreas hastası 26 yaşındaki oğlu Uğurcan Sönmezer'in tedavisi için CHP'nin kapısını çaldığını belirtti. Her defasında kapıların yüzüne kapandığını anlatan, "Üç il başkanıyla çalıştım. Ama ne maaş verdiler ne de SSK'mı ödediler. Kendilerinden sadece doktor muayene parası ile Ankara'da kalmam için yer parası istedim ama onca emek verdiğim partim bana kapıyı kapattı. Artık tek umudum Başkan Recep Tayyip Erdoğan. İnanıyorum ki benim partimin yapmadığı babalığı Sayın Başkanımız Erdoğan yapacak" şeklinde konuştu.
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