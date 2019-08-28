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’da taksiye yüzde 25 geldi

Giriş Tarihi: 28.8.2019
İstanbul’da taksiye yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) dün gerçekleştirilen toplantıyla; servis, taksi, minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurların ulaşım ücretlerinde zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İBB'den yapılan açıklamada, "Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak; açılış ücreti 5 TL, mesafe tarifesi 3,10 TL, yolculuk başına minimum ücret ise 13 TL uygulanması kararları alındı" denildi.
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İstanbul’da taksiye yüzde 25 zam geldi
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