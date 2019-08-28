Diyarbakırlı 8 çocuk annesi 49 yaşındaki Hacire Akar'ın, 2004'te oğlu Fırat'ı daha henüz 14 yaşındayken terör örgütü PKK kaçırdı. Acılı anne, iki yıl önce ölüm haberini aldığı oğlu Fırat'ın acısını yaşarken, terör örgütü bu kez düğün hazırlığı yapan 21 yaşındaki oğlu Mehmet'i ağına düşürdü. Geçtiğimiz hafta HDP İl Başkanlığı'na giren inşat işçisi Mehmet Akar'dan haber alamayan anne parti binası önünde oturma eylemi yaptı.HDP ve PKK'ya meydan okuyarak, oğlunu isteyen cesur yürekli anne eylemin 3'üncü günü oğlunu terör örgütünün elinden aldı. Anne yüreği ile ortaya koyduğu cesaretle oğlu Mehmet'e kavuşan anneye devlet sahip çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Akar'ı arayarak devlet olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğluna kavuşan Hacire Akar'la görüntülü olarak görüştü

HDP ve bazı çevrelerin tüm iftiralarına rağmen sürdürdüğü oturma eylemi başarıyla sonuçlanan Hacire Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:"Beni arayıp ailemin yanında olduğunu söylemesi bizim için çok değerli. Oğluma kavuştuğum için çok mutluyum. Erdoğan beni aradı, mücadelemden dolayı tebrik etti. Ben Başkan Erdoğan'a çok dua ettim, hala dua ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Artık evime geldim. Çocuklarım ve torunlarım yanımda."Annelere çağrıda bulunan Hacire Akar "Her anne oğluna böyle sahip çıkarsa, hiçbir güç evladını annesinden ayıramaz. Bir oğlumu benden kopardılar, birini daha veremezdim. Aileme ve bana her türlü iftiralar atmalarına rağmen oturma eylemi ile kurtardığım oğlum Mehmet önce Allah'a sonra devlete emanet" dedi.

HDP binasında evlat nöbeti sonuç verdi! Acılı anne Hacire Akar oğluna kavuştu

15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN HACİRE ANNEYE ZİYARET

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dağa kaçırılan oğluna HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar'a ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Şebik, "Bölgedeki anaların babaların sesi oldunuz. Evlatlarımız dağa değil, dağ gibi Hacire analara kulak vermeli" dedi.







Şebik, şehit anneleri adına Akar'a cesaretinden dolayı üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin ismi ve Türk bayrağı olan plaket hediye etti. Şebik, "Hacire ananın gözünün içi, göz bebeği gülüyor. Bize düşen, bu cesareti toplumun tüm kesimine yaymaktır" diye konuştu.