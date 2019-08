Ölüm yağdıran Esad’ın saldırıları süreci zora soktu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine başkent Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, Jukovsky Havalimanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslar arası Havacılık ve Uzay Fuarı'ndaki incelemelerin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Geçen yıl eylül ayında Soçi'de vardığımız mutabakatla İdlib'te nisbi istikrarı sağlamıştık. İdlib'de rejim saldırıları sonucunda mayıs ayından beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı. Yüz binlerce İdlibli evlerini yuvalarını terk etmek zorunda kaldı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemiz sınırlarına doğru yöneldi. Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez. Sivilleri hedef alan saldırılar radikal unsurları da güçlendirmektedir.Rejimin kışkırtmaları bölgedeki askerlerimizin can güvenliğini riske etme boyutuna varmıştır. Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Tabii gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız. İdlib'te sükûnetin sağlanması için Astana ruhu çerçevesinde çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Eylül ayı ortalarında Türkiye'de yapılacak üçlü zirveyle süreci devam ettireceğiz. İki ülke olarak birbirimizin güvenlik hassasiyetlerinin farkındayız. Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır. Rusya ile tesis ettiğimiz yakın diyalog sadece Türkler ve Ruslar için değil, bölgemiz için de önemlidir.Güvenli bölgeyi görüştük. Amerika ile de bu konuları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz. Münbiç'teki terör örgütlerinin bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu konuda kararlılığımız tamdır.Ortak üretim S-400 ile ilgili birçok dedikodular yapıldı. Hiçbirine kulak asmadık. Bu dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyorum. Dayanışma ruhunu bundan sonraki süreçte radar karıştırıcılar olsun roketlerde olsun aynen devam ettirmekte yapabileceğimizi notlarımızı aldık süratle geliştireceğiz. Ekonomik alandaki dayanışmamız da çok önemli. Hedef 100 milyar dolar seviyesine ulaşmak.Rusya lideri Putin ise konuşmasında şunları söyledi: Rusya ve Türkiye Astana formatında işbirliği yapıyor. İdlib'deki durumdan kaygılıyız. Teröristler orada Suriye hükümet güçlerinin elinde olan toprakları ateşe tutmaya devam ediyor, Rus askeri üslerine saldırılar düzenliyor. Bölgenin militanlar için bir barınak, yuva olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalmak önemli. Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık. Astana süreci Suriye sorunun çözümü için en verimli platformdur. Türkiye'nin güney sınırlarında güvenli bölge oluşturması Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması açısından olumlu bir adım. Sadece askeri alandaki işbirliğinden bahsetmedik. SU-35 konusunda ortak çalışma yürütülebilir. SU-57 uçağı üzerine de işbirliği yapabiliriz. Ortak üretim için de potansiyelimiz var.Erdoğanve Putin, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'u ziyaret etti. Burada firmanın uzayda görev yapan astronotlarına canlı bağlantı yapıldı. Erdoğan, astronotlara hitaben, "Türk milleti ve şahsım adına sizleri tebrik ediyorum. Yolculuğunuz hayırlı olsun" dedi. Roscosmos Genel Müdürü Dimitry Rogozin, Erdoğan'a, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılında yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak" dedi. Teklifi memnuniyetle karşılayan Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız" yanıtını verdi.