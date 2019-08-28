TSK’daki mahrem hücreye operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale'de ?FETÖ/PDY'nin askerî mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 askerî personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.üdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale merkezli olarak başlatılan eş zamanlı operasyonlar Gaziantep, Ağrı, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Niğde, Kocaeli, Hakkari, Ankara, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsıyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı öğrenildi.Gaziantep merkezli 15 ildeki operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı. Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.