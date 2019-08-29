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merkezli dolandırıcılık operasyonu

merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:27
Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Samsun'da gözaltına alınan F.K, İ.F, H.T, B.B. ve Ö.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Polis, önceki gün Samsun ile Şanlıurfa'da belirledikleri adreslerde simitçi, mısırcı ve esnaf gibi davranarak şüphelileri takip etmiş, düzenlenen operasyonda telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonu
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