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Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de komitesinin eylül ayının sonlarına doğru kurulabileceğini söyledi. Anayasa komitesinin oluşturulması kararı 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 19:28
BM'den Suriye'de anayasa komitesi eylül sonunda kurulabilir açıklaması

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin oluşturulmasında ve komitede yer alacak isimler konusundaki müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirten Pedersen, BM'nin 24 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesi anayasa komitesinin oluşturulmasına yönelik anlaşmayı açıklayabileceğini ifade etti.

Anayasa komitesinin oluşturulması kararı 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde alınmıştı.

Kongrede, ülkenin yeni anayasasını yazacak komitenin 150 kişiden oluşması, 50'şer kişinin rejim ve muhaliflerce belirlenmesi, son 50 kişilik listenin ise Suriyeli sivil toplum temsilcilerinden seçilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak son liste, Beşşar Esed rejiminin engeline takılmıştı.

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BM'den "Suriye'de anayasa komitesi eylül sonunda kurulabilir" açıklaması
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