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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in adının verileceği müze ve kütüphaneyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar 'in cenaze törene katıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından mezarlığa da gitti. Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenler'in adının verileceği müze ve kütüphaneyi ziyaret etti
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