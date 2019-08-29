Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret! Şule Yüksel Şenler'in adı orada anılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından mezarlığa da gitti. Erdoğan daha sonra, Eyüpsultan Tersane Caddesi'nde bulunan yazar Şule Yüksel Şenler'in isminin verileceği müze ve kütüphane binasını ziyaret etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER!

Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamül eden, sonra tüm Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Hakkı ve hakikatı haykırmakla geçen ömrü dün nihayete erdi. Pek çok kadının ve elbette erkeğin hayatında dönüm noktası olacak bu azim, mücadele, inanç abidesini son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla, hüzünle uğurluyoruz. Mirası gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini islami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler hanımefendi.

İdealist Hanımlar Derneği ile yürüttükleri mücadele genç kızlarımız için adeta bir idol olmasını da ortaya koymuştur. Seher Vakti dergisi ile de o zamanlar özellikle islami kesimde kalemşörlerimizin yer aldığı bir dergi olması bakımından malum bazı çevreleri rahatsız etmesi, bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla dikenler arasında adeta bir gül haline getirmiştir kendisini.

Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler'in cenazesinde konuştu: Mirası çok büyük

"BAYRAK ŞAHSİYETTİ"

Dayatılan şekilde değil de inancının gereği doğrultusunda yaşayan biri olması onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kılmıştır. Onu horlayanların, zindana atanların hiçbiri bugün anılmıyor. Ancak kendisi nesiller boyu hatırlanacak. Kendisine rahmet diliyorum yetiştirdiği nesillere ve Türk milletine başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Kendisini Rabbim, Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılsın. Kendisi adına da burada inşaAllah bir kütüphane yapmak suretiyle kabrini ziyaret etmek, kütüphanede hatırasıyla hemhal olmak suretiyle kendisini daha mutlu kılacağız inşaAllah. Ruhu için tekrar el Fatiha...