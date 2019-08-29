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'deki operasyonunda 5 gözaltı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:23
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 esnaf ile 1 mühendis ve 1 banka çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildiği öğrenildi.

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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
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