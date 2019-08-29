Edirne'de 587 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı kaçak geçmeye çalışan gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan, Suriye, Fas, Bangladeş, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Filistin, Gana ve Hindistan uyruklu 587 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.