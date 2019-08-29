Erdoğan, Trump ve Johnson’la görüştü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etmiştir. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır" denildi. Başkan Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.