FETÖ’cü Usame darbecileri yetiştirmiş

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Ankara'da MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanen TSK'daki mahrem yapılanmadan sorumlu imam "Usame" kod adlı Reşat Nazmi Oral ifadesinde teşhis ettiği 100'ü aşkın örgüt yöneticisi ve üyesinden 31'inin FETÖ'cü subay olduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı belirlenen FETÖ'cü askerler arasında kritik isimler var.İsimlerden en dikkat çekeni darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2'inci başkanı Yaşar Güler'in derdest edilmesinde rol alan Özel Kalem Müdürü eski Kurmay Yarbay Bünyamin Tuner. 17 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan eski Yarbay Savaş Kabaklı da listede. Çatı Davası'nda, 11 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan eski Yarbay Oktay Felekoğlu ve Hatay'da görülen darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan eski Tuğgeneral Hasan Polat da Oral'a bağlı isimler arasında.Oral'ın mahrem imamlığını yaptığı isimlerden eski yarbay Murat Durusoy'un da 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirlendi. Oral'ın darbe girişiminden yaklaşık 1.5 ay önce yani 5 Haziran 2016'da Gaziantep'ten Ankara'ya taşınması şüpheli bulunarak 15 Temmuz'daki rolünü mercek altına alındı.