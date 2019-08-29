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'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev

'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan /PDY üyelerini, Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral , Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:47
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu. Tuğgeneral Semih Okyar, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

Bunun yanı sıra Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atandı.

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FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
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