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Gözaltına alınan şüphelileri adliyeye sevk edildi

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:12
Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.

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Gözaltına alınan uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi
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