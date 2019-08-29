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kanalı patladı 3 araç suya kapıldı

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 karayolundan geçen 3 aracın suya kapıldığı bildirildi. Vali Salih Ayhan, patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini belirterek "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı" diye konuştu. Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz" dedi.
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HES kanalı patladı 3 araç suya kapıldı
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