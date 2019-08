Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu."





Kıran-2 Operasyonu'nda hedef net: Ara, bul, yok et

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu için dün düğmeye basıldı. Operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin: 'Teröristi ara, bul, yok et' taktiğini uyguluyoruz. Tamamını yok edinceye kadar durmayacağız.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Öte yandan Tunceli Valiliği, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edilen 3 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgedeki operasyonun devam ettiği kaydedilen açıklamada "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.



10 TABUR KATILIYOR

Orgeneral Çetin, "Kıran-2 operasyonuna, kuzeyde Batman, doğuda Şırnak, batıda ise Mardin'deki Bagok Dağı'nda 10 tabur katılıyor. Operasyonlarda taktiğimiz alan hakimiyetini sağlamak. Bölgede, dağda, teröristler her neredeyse inlerine giriliyor, girilmeye devam ediliyor. 'Teröristi ara, bul, yok et' taktiğini uyguluyoruz. Bütün komandolarımıza ve özel harekat timlerimize vermiş olduğumuz emir, 'teröristi ara, bul, yok et'. Tamamını yok edinceye kadar sürekli operasyon mantığı ile devam edeceğiz" dedi.