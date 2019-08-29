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Meclis karar aldı: 'da yarın ücretsiz

Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:02
Meclis karar aldı: İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları yarın yolcuları ücretsiz taşıyacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek.

Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

İstanbullular, yarın İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Yarına özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç), özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli olacak.

MECLİS KARAR ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağlamıştı.

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Meclis karar aldı: İstanbul'da yarın toplu ulaşım ücretsiz
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