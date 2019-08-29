Şehit yakınlarının işe iadelerini kabul etmedi

BUGÜN NELER OLDU

HDP'LI Silopi Belediyesi, daha önce işten çıkartılan ve aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 20 işçinin işe iade taleplerini kabul etmedi. HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 9 Ağustos Cuma günü, aralarında 2'si şehit yakını 20 işçinin işine son verilmişti. Silopi Belediyesi ile işten çıkarılan personel arasında arabuluculuk yapan Hak-İş'in belediye ile yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, işten çıkarılanlar arasında şehit yakınlarının da olduğunu, genel merkez tarafından gereken hukuki sürecin başlatılacağın ifade ederek, "Eğer önümüzdeki süreçte belediye bir adım atmazsa, bu arkadaşların işe geri alınması noktasında bir çaba göstermezse, belediye önünde başta açlık grevi olmak üzere bütün eylemlerimizi yapacağız. Sonuna kadar, Hak-İş Hizmet-İş Sendikası olarak bu arkadaşların yanındayız, yanlarında olacağız" dedi.