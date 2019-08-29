TÜGVA'dan flaş İBB açıklaması: Siyasi şov peşindeler

CHP'li Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce "CHP tarafından kazanılan hiçbir belediyede kimse işinden olmayacak" demişti. Ancak bunun yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı. İstanbul Belediyesinden yüzlerce işçi çıkarıldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu da, ilk işlerinden birisi olarak kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarla ilgili protokolleri iptal ederek aynı zihniyeti sürdürdüğünü gösterdi.

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"BU VATANIN GENÇLERİNİN VAKFIYIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve vakıflar arasında yapılan protokollerin iptaline dair Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu şahsi Twitter hesabından açıklama yayınladı. Eminoğlu'nun açıklamalarında özetle şu ifadelere yer verildi:

"Vakıflarımız, ülkemizin geçmişten bugüne hayrı için çalışan gönüllü kuruluşlardır. Türkiye Gençlik Vakfı da tek gündemi gençlerimiz olan ve kamu yararına çalışan, denetime açık bir vakıftır. Bu gerçek, programlarımıza katılan yüzbinlerce gencin ve ailelerinin malumudur.

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"VAKFIMIZ SİYASİ ÇEKİŞMELERE ALET EDİLMEK İSTENİYOR"

Ancak; üzülerek ifade etmeliyim ki özellikle kaçındığımız siyasi çekişmelere vakfımız da alet edilmek isteniyor. Bu durumda, sorumlu olduğumuz yüz binlerce genç adına bize de cevap verme zorunluluğu doğmaktadır.

Bir takım siyasiler, medya organları ve tümü tek elden yönetilen troller üzerinden yalan yanlış rakamlar ve haberlerle İstanbul gençliğine büyük bir kötülük edildiğine üzülerek şahitlik ediyoruz.

PROTOKOL İPTALİ NE MANAYA GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin protokol iptalinin ne manaya geldiğini kısaca anlatmak isterim:

Bahse konu olan protokolün içeriğine baktığınızda sadece ve sadece hizmet verdiğimiz İstanbul gençliğine yönelik iş birliği amacı ile yapıldığı çok açık bir şekilde görülecektir. Ve bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her kurumla yapabileceği nitelikte hukuka uygun şeffaf ve denetime açık bir protokoldür. Bu protokolün gizli bir rant sözleşmesi gibi sunulması kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca; bahse konu haberlerde geçen rakamların aslından uzak bir şekilde çarpıtıldığını da belirtmek isterim. Vakfımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 1 kuruş nakdi yardım almamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle yapılan tüm çalışmalar doğrudan gençliğe yansıyan hizmet kalemleridir.

Bu tarz rakamlar ile vakfımız üzerinden kimsenin algı oyunu yapmasına ve vakfımızı ucuz siyasetlerine alet etmelerine asla fırsat vermeyeceğiz.

Bugüne kadar sadece İstanbul'da 1000 üniversiteli gencimize yurt imkanı, 100 bin ortaokullu ve liseli gençlerimize de kamp ve yaz okulu imkanları sağlayarak İstanbul'daki gençlerin ve ailelerin, dezavantajlı grupların bu fırsatları, bu imkanları elde etmesine vesile olduk.

İstanbul halkının bilmesini isteriz ki bu tavırlar vakfımızın gençliğin yararına çalışmasına engel olamayacaktır. Çünkü bizim inancımız, insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunu öğütler.

"62 BİN 583 ETKİNLİK YAPTIK"

Geçen yıl Türkiye genelinde büyüklü küçüklü 62 bin 583 etkinlikle yüzbinlerce gence katkıda bulunmuş, 7 bin gence yurt imkanı sağlamış bir vakıfız. Bu hizmetler 2019 yılında da artarak devam etmekte ve bundan sonraki yıllarda da gönüllülerimiz ve destekçilerimiz ile şüphesiz devam edecektir.

Ailelerimizi bu amaçlı ve hedefli haberlere itibar etmeden önce vakfımızı ziyaret etmeye, çay içmeye ve etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Şunu unutmayalım ki; Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye'nin gençlerinin vakfıdır."