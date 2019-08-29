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'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 09:35
Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

foto:arsiv

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Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
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