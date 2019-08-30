Ankara'da '30 Ağustos Kortej Yürüyüşü'

'30 Ağustos Kortej Yürüyüşü'ne, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'dan yüzlerce asker, muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri, Kızılay, AKUT, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Geçitte Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen de o dönemlerin üniformalarını giyen bölük de yer aldı.



TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı. Kortejde en fazla ilgiyi tarihi atlı birlik gördü. Çeşitli kurumlara ait eski araçlar da ilgi çekti. Yürüyüş, eski Meclis binasında sona erdi.

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