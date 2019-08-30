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Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Başkan 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda konuştu

Giriş Tarihi: 30.8.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 19:35
Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz

Konuşmadan satır başları;

"Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor."

"Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz."

"Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir."

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Başkan Erdoğan: Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz
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