Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan soruları cevaplıyor

Başkan Erdoğan soruları cevaplıyor

Başkan Erdoğan, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 14:33
Başkan Erdoğan soruları cevaplıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil."

"İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı."

Erdoğan: "(Suriye'deki gelişmeler) BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız."

"20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

"F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan soruları cevaplıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN