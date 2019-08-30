Büyük zaferin 97. yılı

Türkiye, 93 yıldır 30 Ağustos'ta kazanılan Büyük Zafer'i kutluyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 97 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.Zafer Bayramı olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kutlanıyor.Devletin zirvesi saat 10.00 gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.



