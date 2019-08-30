“Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak’taki tüm tuzakları bozacağız”

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlı olduklarını bildirdi. Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:Büyük Zafer'in 97. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclis'imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yâd ediyorum.Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının adıdır.Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye'yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize güvenen dostlarımızın desteği, aziz milletimizin dirayeti, bize inanan kardeşlerimizin duasıyla, tıpkı 97 sene önce olduğu gibi, inşallah kutlu mücadelemizi zaferle taçlandıracağız.