Emniyeti böyle ele geçirmişler

28 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Komiser Yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlükler şaşırttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görev yeri itibariyle İstanbul'da vazife alan şüpheli isimlerle ilgili ayrı ayrı soruşturmalar açıldı. Belirlemelere göre sınavı kazanan örgüt mensuplarının sınavda daha sonra hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilecek olan 13 sorunun çoğuna aynı cevabı verdikleri ortaya çıktı. Sınavı kazanan adayların soruları sınavdan önce elde edip etmediklerine ilişkin 4 önemli kıstas yapıldı. Bunlar; 2009-2010 yılındaki Komiser Yardımcılığı sınavlarındaki puan farkı, mahkeme kararıyla iptal edilen 13 soruya yanıt verme sayısı, Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sorulardaki başarı oranları farkı, GBT programı ile önemli düzeydeki eşleşme sayısı 100'ün üzerinde olanlar olarak belirlendi.



YÜZDE 78'İ ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarına göre 4 ölçütten 3'üne yakalanan kişinin şüpheli olarak adlandırılacağı vurgulandı. Sınav sonuçlarında yapılan incelemelerde sınava katılan bin 500 adaydan 479'u çok kuvvetli düzeyde, 178'i orta düzeyde, 131 zayıf düzeyde şüpheli bulunurken, 369'ında hiç şüphe olmadığı tespit edildi. 2010 Komiser Yardımcılığı sınavına kazanan adayların yüzde 78'inin örgütle ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkarıldı.



SAĞLAMA YAPILDI

Geçtiğimiz yıllarda FETÖ'nün Emniyet Teşkilatı mensuplarını fişlediği liste ele geçirilmişti. Bu liste ile 2010 yılı Komiser Yardımcılığını kazanan bin 500 aday içerisinde şüpheli olduğu belirlenen bin 131 kişi karşılaştırıldı. 566 kişinin 'A4/A5' koduyla FETÖ'ye teslimiyeti en üst düzeyde isim olarak kodlandığı tespit edildi. 325'inin 'B4/B5', 'Teslimiyeti ve sadakati olan ancak sorgulayan' şeklinde kodlanan kişilerden oluştuğu ortaya çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU