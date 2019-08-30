Esenler için hayat kurtaran proje

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'un plansız yapılaşmış ilçelerinden Esenler'i depreme hazır ve daha sağlam hale getirecek imar planı değişikliği onaylandı. Esenler'in önemli bölümü, Topkule- Baştabya askeri kışla alanına transfer edilecek.Esenler Belediyesi yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak "İhanete devam. Bir yaşam alanı yok oluyor" başlığıyla yayınlanan haberlerin ise asılsız ithamlar içerdiğini duyurdu. Rezerv alanı yani afet riski taşıyan konutların transfer edileceği alan ile milletin aktif kullanabileceği parklar, millet bahçesi ve yatay mimaride güvenli konutlara kavuşacağı belirtilen açıklamada "Halbuki bu dev proje ihanet değil, hayat kurtarma projesidir" denildi.Onaylanan imar planı değişikliği ile ilgili planlar itirazların alınabilmesi için kanun gereğince 26 Ağustos'ta İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.Esenler Belediyesi'nin, askeri birliklerin taşınacağı yerlerdeki kışlaları yapma karşılığında devraldığı, 7 milyon 200 bin metrekarelik alanın orta bölümü, Millet Bahçesi olacak. Yeni hazırlanan plana göre, rekreasyon alanı ile ağaçlandırılacak ve park olarak düzenlenecek alanın, yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekare olduğu belirtildi. Konut ve ticaret alanı olarak ayrılan yerlerin ise yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekare olduğu, geri kalan yerlerin ise donatı alanı olarak kullanılacağı kaydedildi. Buna göre, yeni planlanan alana ilköğretim ve lise olmak üzere toplam 22 okul, 8 cami, 8 sosyal ve kültürel tesis ile 2 sağlık tesisi yapılacak. Plan değişikliği raporuna göre, eski askeri kışla alanında 155 bin 608 kişinin yaşayacağı öngörülüyor.