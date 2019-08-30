İmamoğlu'nun SMS'le kovduğu 238 işçi hak arıyor: Nerede sözünüz

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada "Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



'NEREDE ŞEREF SÖZÜNÜZ'

Dün biz çalışırken, şeflerimizden bize bir bilgi geldi. Makinelerimizin teslim edilmesi gerektiğini ve iş akdimize son verildiği söylendi. Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sadece şunu merak ediyorum.

İşten atılanlar İBB önünde eylem yaptı! Yüzlerce anne-baba işsiz kaldı

Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu'nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede?

'Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin'



'EŞİ HAMİLE İNSANLAR VAR'

Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler.

Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok.

Buradaki herkes geri dönmek istiyor. Bize bir açıklamada yapılmadı. Bir mesaj yoluyla buradaki herkesin işine son verildi.