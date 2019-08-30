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‘Kadına şiddetle ilgili ilave tedbir alacağız’

Giriş Tarihi: 30.8.2019
‘Kadına şiddetle ilgili ilave tedbir alacağız’
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Emine Bulut cinayetinin ardından gündeme gelen kadına şiddet ve idam tartışmalarını değerlendirdi. "Kadına yönelik şiddet, cinayet, vahşi eylemler insanlık dışı. Bu eylemleri telin ediyoruz" ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti: "İdam konusunda, bu tür fiillere karşı kamuoyunda, toplumda uzun zamandır bir beklenti, talep dillendirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tutumu açıktır. Meclisin takdirinde, gündeminde olan konudur. Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız." ANKARA
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‘Kadına şiddetle ilgili ilave tedbir alacağız’
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