Milli Savunma Üniversitesi'nden 1899 Astsubay Çavuş mezun oldu

Suriye'den Irak"a Doğu Akdeniz'den Ege'ye birçok cephede beka mücadelesi veren ordumuz yeni katılan nitelikli genç astsubay çavuşlarla daha güçlü hale geldi. Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması için kurulan Milli Savunma Üniversitesi bugünlere kolay gelmedi. Geçmişin tecrübe, birikim ve eksik yönleri dikkate alınarak toplumun hiçbir kesimini dışlamayan yeni bir sistem kuruldu.

Üniversitemiz bu duruma büyük bir mücadele ve çalışma sonucunda geldi. Ordumuza gerekli nitelikli insan gücünü sağlamak için bürokrasinin ve eski alışkanlıkların engelleme çabalarına karşı mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz yılmadan çalıştık. Mesai arkadaşlarımın hepsine müteşekkirim. Hiçbir zaman "mış gibi" yapmadık. Şov yapmadık. Makam mevki peşinde koşmadık. Koltuğumuzu kaybederiz diye doğru bildiğimizi söylemeden çekinmedik. Doğru bildiğimiz ve yapılması gereken şeyleri yapmaktan hiçbir zaman yapmaktan kaçınmadık. Birşeyler inşa etmeye çalıştık ve çok iyi neticelere ulaştık. Günü gelip görevimden ayrıldığımda tarihe ve Türk milletine karşı mesuliyetimi yerine getirmemin huzuru içerisinde olacağım.





Genç astsubay çavuşlarımız size tavsiyem de budur. On yıllarca ordumuza hizmet ettikten sonra mesuliyetinizi yerine getirmenin huzuruyla emekli olun. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Anadolu topraklarının Hititler, Lidyalılar, Romalılar gibi çok büyük milletleri yuttuğunu, 100 yıl önce Türk milleti de yokedilmek üzereyken Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde şahlanıp 30 Ağustosta bir destan yazdığını unutmayın. Başta Atatürk olmak üzare bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milletinin 2200 yıllık toplumsal değerlerine bağlı kalıp, milletin hayır duasını alırsanız sırtınız yere gelmez. Tarihin altın sayfalarını yazmış ecdadınıza layık olursunuz. Hepinizi yetiştiren çilekeş annelerimizin ellerinden öpüyorum.

Türk milletinin ve demokrasinin emrinde olun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.