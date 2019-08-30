Şanlı tarıhimizin dönüm noktası: 30 Ağustos

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Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Dumlupınar'daki meydan muharebesinde kahraman Mehmetçik'in, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş deresi yolunun iki yanında tamamen sarıp imha etmesiyle zafere ulaşıldı. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"emrini verdi. İşgal günlerinde, itilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına, 15 Mayıs 1919'da Yunan Ordusu İzmir'e çıkarma yapmıştı. Büyük Taaruz sonrası 9 Eylül'de İzmir'de Yunan Ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal'in emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. AA