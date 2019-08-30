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Sınırda yakalanan ’cü için mahkemeden şaşırtan karar

’deki mahkemeden 6 yıl 3 ay ceza alıp adli kontroller serbest bırakılan sanığı avukat , Edirne’deki Güvenlik Bölgesi’nde yurtdışına çıkmak üzereyken yüklü miktarda para ve dijital malzemelerle yakalandı. Adli Kontrol tedbirini açık şekilde ihlal eden sanık için görüşü sorulan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Tutuklamaya gerek yok” görüşü bildirerek şaşkınlığa sebep oldu.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 15:05
Sınırda yakalanan FETÖ’cü için mahkemeden şaşırtan karar

Avukat İsmail Çatal Mersin'de birçok FETÖ davasında avukatlık yapıyordu. Hakkında da örgüt üyeliği suçlamasından dava açılmıştı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Çatal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat tutuklanmadı. Hakkında sadece adli kontrol tedbiri uygulandı.

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YURTDIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Dosyası itiraz üzerine Adana İstinaf Mahkemesi'ne giden İsmail Çatal geçtiğimiz günlerde Edirne'de yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Askeri Yasak Bölgesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yüklü miktarda dijital malzeme ile para çıkan Çatal için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazdı. Yazıda şüpheli hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağı soruldu.

CEZA BOZULURSA MAĞDUR OLURMUŞ

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığın adli kontrol tedbiri şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı vermesi beklenirken bunu yapmadı. Mahkeme, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği cevabi yazıda, verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulması halinde mağduriyet oluşacağı haksız tutuklamaya sebebiyet verilebileceği ileri sürüldü.

ŞAŞIRTICI KARAR

Yazıda sanığın Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi dosasından dolayı serbest bırakılmasına, üzerinden çıkan dijital materyallerden ötürü suç varsa takdirin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olduğu belirtildi. Mersin Mahkemesi'nin adli kontrol kararını açık şekilde ihlal eden sanığı tutuklamaması şaşırtıcı bulundu.

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Sınırda yakalanan FETÖ’cü için mahkemeden şaşırtan karar
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