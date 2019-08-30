Zafere pedal çevirdi

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da yaşayan Fahri Yılmaz (74), bugün yapılacak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak üzere bisikletle 5 gün pedal çevirip Çanakkale'ye gitti. Her yıl 18 Mart Çanakkale zaferi törenlerine katılmak için kente giden Yılmaz, bu kez Büyük Taaruz'un 97'nci yıldönümü için şehitler diyarına yol aldı. İlerleyen yaşına rağmen 17 yıldır aralıksız Çanakkale'yi ziyaret eden Yılmaz, kenti ve şehitlikleri gezeceğini söyledi. Yılmaz "Burada bulunmak bana ayrı bir heyecan veriyor. Burada kendimi 74 yaşında gibi hissetmiyorum, sanki gençleşiyorum. Bu yıl farklı bir tur daha yapıp Ankara'dan Çanakkale'ye bisikletle 5 günde tekrar Zafer Bayramı'mız için geldim. Yolculuğumda zorluk olmadı, rahat geldim. 12 yaşımdan bu yana yaklaşık 60 yıldır bisiklete biniyorum. 17'nci kez bu şekilde Çanakkale'ye geliyorum, 20'nci yıla tamamlamayı hedefliyorum. Ömrüm yeterse inşallah bunu başaracağım. Türkiye'de yaşayan her bireye Çanakkale'yi görmesini tavsiye ediyorum. Bu bölgedeki havayı teneffüs etmeden Çanakkale ruhu anlaşılamaz" diye konuştu. AA