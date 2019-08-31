4 helikopter keşif yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve garnizonda görevli general, amiraller 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti.Ziyarette konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün, güvenli bölge olarak ifade edilen Suriye kuzeyinde, Türkiye sınırındaki bölgede ABD ve TSK'ya ait helikopterlerin devriye görevi yaptığını belirtti. Akar "1,5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptılar, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.Güvenli bölgeye ilişkin bilgi veren Akar, "ABD'liler tarafından bize bildirilen 'YPG'nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.S-400 teslimatının İkinci batarya teslimatının da başladığı bilgisini paylaşan Akar, "İntikal başladı, eylül ayı ortalarında tamamlanacak" dedi.Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türk ve ABD'li askerlerin katıldığı ikinci ortak helikopter uçuşuna ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.