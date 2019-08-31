Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana'daki DEAŞ operasyonu

'daki operasyonu

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 11:39
Adana'daki DEAŞ operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 27 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN